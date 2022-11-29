BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Hakim Ziyech hamlesi! Chelsea'den olumlu yanıt

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer harekatına başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, hücum hattını Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Hakim Ziyech ile doldurmak istiyor. Beşiktaş, İngiliz ekibine teklif yapmak için harekete geçti. İşte Kara Kartal'ın Faslı yıldız için hazırladığı teklifin detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 06:40