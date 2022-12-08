BEŞİKTAŞ CHARLEROI - CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, hazırlık maçında Charleroi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Charleroi maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.