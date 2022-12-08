BEŞİKTAŞ CHARLEROI - CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ CHARLEROI - CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, hazırlık maçında Charleroi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 13:00