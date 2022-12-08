Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Ezeli rakibin yıldızına kanca

Beşiktaş transfer haberi: Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 15:28