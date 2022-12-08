Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışarak değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Antalya'da kampa girdi.
Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Ezeli rakibin yıldızına kanca
Beşiktaş transfer haberi: Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmak isteyen Güneş, takım çalışmalarına devam ederken yönetim de transfer için düğmeye bastı.
Ezeli rakibin yıldız futbolcusu için yoklama yapan Siyah-Beyazlılar, durumu yakından takip ediyor. İşte detaylar…