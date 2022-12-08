Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah beyazlılar borcunu açıkladı. Turgay Demir, Beşiktaş'ın Gomez ve Talisca'nın bonservisinin alınmaması üzerinden yönetimin transfer politikasını kaleme aldı.
Turgay Demir'den flaş Aboubakar ve Talisca sözleri! "Kadro korunsaydı..."
Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu oldukça tartışmalı geçerken; konuyla ilgili olarak Fotomaç Gazetesi yazarı Turgat Demir, bir yazı kaleme aldı. Usta yazar, Aboubakar ve Talisca üzerinden eski yönetimin transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)
Paralar nerede!?
Beşiktaş'ın borcu altı milyar lira yani yaklaşık 300 milyon euro. Elbette bu borç bir günde olmadı. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinin toplamıdır bugünkü rakam! Ahmet Nur Çebi dönemi de şu anda yaşanıyor ve borçlar yine çığı gibi büyüyor ne yazık ki… Bir baba düşünün, kazandığı para ile ailesinin şehrin ortalama semtlerinden birinde yaşatması gerekirken, aile ve çevre baskısıyla en lüks semtte tutunmaya çalışıyor.
Borç alıyor, borcu borçla ödüyor ve aile üyeleri de, en iyi giysiler, son model telefonlar, lüks arabalar alınırken tek kelime etmezken sadece parasız kaldıklarında "Paralar nerede" diye soruyorlar. "Yıldız" transferler yapılırken kimse para nereden bulundu diye sormuyor. En dramatik nokta da burası bana göre.