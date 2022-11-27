Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Günün ilk antrenmanı. ☑️#BJK pic.twitter.com/HyXgY68aCQ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2022