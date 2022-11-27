Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü!

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 16:37