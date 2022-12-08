Beşiktaş, Dünya Kupasını nedeniyle verilen arada idmanlarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a İsviçreli sol bek! Skor katkısı ile dikkat çekiyor
Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesine hazırlanıyor. Masuaku'dan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar gözünü İtalya'ya çevirdi. Serie A'nın Torino ekibinde forma giyen İsviçreli Ricardo Rodriguez ile ilgilenen Kara Kartal, transferi noktalamak istiyor. Yıldız oyuncu skor katkısı ile dikkat çekiyor. | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş sol bek listesine yeni bir isim daha ekledi.
Fotomaç'ın haberine göre uzun süredir çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların listesine giren isimlerden biri de Ricardo Rodriguez oldu.