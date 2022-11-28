Hem yurt içi hem yurt dışından pek çok ismin ilişkilendirildiği Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Fransa'dan genç 10 numara! Adil Aouchiche...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fransız basını siyah beyazlı kulübün, Lorient’in genç 10 numarası Adil Aouchiche için menajerlik şirketiyle temasa geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 06:40
Fotomaç'ta yer alan haberde, Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.
Siyah beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile iletişime geçtiği ileri sürüldü.