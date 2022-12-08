Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş 'ın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak son durumu paylaştı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ceyhun Kazancı açıkladı! Caner Erkin, Hakim Ziyech ve Samet Akaydin...
Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Kazancı gündeme dair önemli mesajlar verirken, Caner Erkin, Samet Akaydin ve Hakim Ziyech gibi futbolcuların transfer durumuyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fanatik'e konuşan ve ilk olarak öncelik verdikleri bölgeler hakkında konuşan Kazancı, "Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı"
"Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir" ifadelerini kullandı.