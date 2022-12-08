"Samet'in F.Bahçe'yle anlaşmak üzere olduğunu duydum"

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için çalışmaları hakkında da konuşan Kazancı, "Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece" dedi.