Siyah-beyazlılar ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş onay verdi! Kartal'ın hedefi Japon yıldız!
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için verilen arada idmanlarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş, transfer harekatına da başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekibin hedefi Japon yıldız. Teknik direktör Şenol Güneş, yıldız oyuncunun transferi için onay verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın listesine giren isimlerin başında Japonya Milli Takımı'nda oynayan Takuma Asano var.
Asano bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üretti.