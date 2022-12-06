Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Antalya kampında genç oyunculardan Oğuzhan Akgün, omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanı yarıda bırakmıştı. Siyah beyazlı kulüpten oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

İşte o açıklama...

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol omzunun üzerine düşerek idmana devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Akgün'ün yapılan MR görüntülemesinde köprücük kemiği-kürek kemiği (akromiyoklavikular eklem) eklem kapsülünde gerilme ve yırtık saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."