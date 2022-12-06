Beşiktaş'tan sezon ortasında ayrılan Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor! İşte o takım
Beşiktaş ile yolları sezon ortasında ayrılan Valerien Ismael ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılara veda ettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fransız çalıştırıcının yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fransız çalıştırıcı, geçen sezon Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlıların başına geçmişti.
47 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Beşiktaş'ın başında 10 maça çıktı.