BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor! İşte o takım

BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael'in yeni adresi belli oluyor! İşte o takım

Beşiktaş ile yolları sezon ortasında ayrılan Valerien Ismael ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılara veda ettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fransız çalıştırıcının yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)