Dünya Kupası sonrası devam edecek lig maçları için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'a kötü haber! Transferde rakip çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ocak ayında savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Felipe'yi gündemine almıştı. siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Brezilyalı stopere Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Valerien Ismael'in ayrılığının ardından takımı Şenol Güneş'e emanet eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
İlk 14 hafta sonunda 22 puanla 8. sırada yer alan Kara Kartal, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.