Beşiktaş sezon başında, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss'i kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ta Romain Saiss! endişesi! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Romain Saiss, FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile göz doldurmaya devam ediyor. Şenol Güneş'in de yıldız stoperi yakından takip ettiği ve Saiss'in sakatlık riskinden çekindiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Saiss, başarılı performansıyla Valerien Ismael'in sakatlığı olmaması halinde banko oyuncusu olmuştu.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından da Saiss, takımı için önemli bir konumda yer aldı.