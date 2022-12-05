Beşiktaş'ta Romain Saiss! endişesi! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Romain Saiss, FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile göz doldurmaya devam ediyor. Şenol Güneş'in de yıldız stoperi yakından takip ettiği ve Saiss'in sakatlık riskinden çekindiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 10:21