Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal...

Beşiktaş Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa girecek. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Antalya kafilesini açıkladı. Kartal'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da listede yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 12:03 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022- 12:30