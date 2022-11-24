Onni Valakari’den Beşiktaş'a müjde! Transfer ateşini yaktı
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Finlandiyalı orta saha Onni Valakari'den müjdeli haber geldi. 23 yaşındaki yıldız oyuncu transferiyle ilgili konuşurken, siyah beyazlılara göz kırptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın transfer listesine dahil olan genç oyuncu Onni Valakari'nin açıklamaları siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Pafos takımında oynayan ve Beşiktaş dahil bir kaç önemli takımın scoutlarının kendisini izlediğinin ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yapan 23 yaşındaki yıldız, "Doğrusu ben daha erken gelmelerini bekliyordum. Umarım her hafta zorlu maçlar oynanacağım iyi bir kulüp ve kaliteli bir futbol ortam bulabilirim. İhtiyacım olan şeyin bu olduğunu hissediyorum. Sezon başında da ayrılmak istedim. Bunu kulübe açıkça söyledim. Avrupa ülkelerinden teklifler geldi. Kulüp reddetti. Bence oldukça iyi para teklif edildi. Zaten kendi aramızda bir kulüple anlaşmıştık ama kulüpler bir türlü anlaşamadı. Baf'a gelmemin nedeni, beni daha sonra satmak isteme niyetleriydi. Bu onların son şansı" ifadelerini kullandı.