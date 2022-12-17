1 aydan fazla bir süre geçecek olan Dünya Kupası sürecinde takımla birlikte daha iç içe olan ve mini bir yaz kampı dönemi gibi bir dönem geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolculara oyun sistemini öğretmeye başladı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in prensleri belli oldu! 4 isim kampa damga vurdu
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Dünya Kupası arasında çalışmalar tam gaz devam ederken teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla yakından ilgilendi. Güneş, özellikle bazı isimlerden farklı pozisyonlarda yararlanırken kampa damga vuran 4 isim ise dikkat çekti. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
1 aydan fazla bir süre geçecek olan Dünya Kupası sürecinde takımla birlikte daha iç içe olan ve mini bir yaz kampı dönemi gibi bir dönem geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolculara oyun sistemini öğretmeye başladı.
Henüz takım için yüzde yüze ulaşamasa da önemli bir uyum süreci yaşadılar.
Şenol Güneş, bu süreçte hem bazı oyuncuların performansını artırmak için uğraştı hem de gençlerin kampta kendilerini göstermelerine fırsat verdi.