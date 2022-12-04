Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, Vodafone Park'ta hazırlık maçında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kalırken; Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin ve Semih Kılıçsoy'ın performansları dikkat çekti. İşte detaylar...

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada Kara Kartallar çalışmalarını son gaz devam ettiriyor. Siyah-Beyazlılar, dün akşam Vodafone Park'ta Süper Lig ekiplerinden fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yaptı. Mücadelede genç futbolculardan Kerem Atakan ve altyapıdan çıkan Semih Kılıçsoy performansıyla alkışlandı. İşte detaylar...

KEREM PARLIYOR!

Fanatik'in haberine göre; Sivasspor 'dan transfer edilen Kerem Atakan'ın yükselen performansı dikkat çekiyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gol atan Kerem, Karagümrük maçında da Siyah-Beyazlılar'ın berbaerlik golünü atmasının yanı sıra oynadığı futbolla da beğeni topladı.

GÜNEŞ'İN YENİ PRENSİ SEMİH!

Mücadeleye 74. dakikada oyuna giren Semih Kılıçsoy, Kerem'in attığı golde asisti yapmıştı. Henüz 17 yaşında olan Semih, Beşiktaş U-19 takımında forma giyiyor. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geleceğin yıldızı olarak görülen Semih'e Şenol Güneş'in forma şansı vermesi Beşiktaşlı taraftarları mutlu etti.