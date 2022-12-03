Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten o transfere vize çıkmadı!

Beşiktaş'ta kış transfer dönemi öncesi çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takım kadrosuna takviye yapmak için harekete geçmişti. Yönetim, transfer listesine flaş bir ismi almıştı. Ancak transfere Şenol Güneş'ten onay çıkmadı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)