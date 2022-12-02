Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson yerine Mohamed Kanno geliyor!
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sezon sonunda sona erecek. Kanadalı futbolcunun 10 yıllık Beşiktaş macerasının ardından o bölgeye ise takviye yapılması gündemde. Bu noktada Dünya Kupası'na Suudi Arabistan formasıyla damga vuran Mohamed Kanno Şenol Güneş'ten tam not aldı. İşte transferdeki son detaylar...| BJK SPOR HABERLERİ...
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor.
Sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme yapılan Kanadalı yıldızın 10 yıllık Beşiktaş macerası noktalanıyor.
Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın yerine Dünya Kupası'nda dikkat çeken ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.