Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson yerine Mohamed Kanno geliyor!

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sezon sonunda sona erecek. Kanadalı futbolcunun 10 yıllık Beşiktaş macerasının ardından o bölgeye ise takviye yapılması gündemde. Bu noktada Dünya Kupası'na Suudi Arabistan formasıyla damga vuran Mohamed Kanno Şenol Güneş'ten tam not aldı. İşte transferdeki son detaylar...| BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 11:22