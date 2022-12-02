Beşiktaş'ta ara transfer için sürpriz öneriler gelmeye devam ediyor.
Mario Balotelli Beşiktaş'a haber yolladı! Transfer...
Adana Demirspor ile harika bir sezon geçiren ve sonrasında İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyan yıldız Adana Demirspor'dan transfer olduğu Sion'dan ayrılmak istiyor. Balotelli bu gelişmenin ardından Beşiktaş'a haber yolladı. İşte son gelişmeler...| BJK SPOR HABERLERİ...
Beşiktaş'ta ara transfer için sürpriz öneriler gelmeye devam ediyor.
Fanatik2in haberine göre son bomba ise Balotelli oldu.
Sion'dan ayrılacak olan yıldız oyuncu, eski takımı Adana Demirspor'dan ret cevabı alınca, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.