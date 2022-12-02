Mario Balotelli Beşiktaş'a haber yolladı! Transfer...

Adana Demirspor ile harika bir sezon geçiren ve sonrasında İtalya Milli Takımı'na seçilen Mario Balotelli konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyan yıldız Adana Demirspor'dan transfer olduğu Sion'dan ayrılmak istiyor. Balotelli bu gelişmenin ardından Beşiktaş'a haber yolladı. İşte son gelişmeler...| BJK SPOR HABERLERİ...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022- 10:40