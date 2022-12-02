Beşiktaş'ta Casper Höjer bir süre önce transfer listesine girdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten onay geldi! Kartal o isme teklif yapacak
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonunda Masuaku'dan istediği verimi alamayan Şenol Güneş, tekviye istemişti. Scout ekibinin önerisiyle siyah-beyazlı ekip Casper Höjer'i radarına aldı. Tecrübeli çalıştırıcı ise oyuncu için transfer onayı verdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Scout ekipleri ise devamında oyuncuyu takibe aldı.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'ten de oyuncu için onay çıktı.