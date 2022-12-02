Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Beşiktaş, çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin - Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku - Berkay, Gedson, Dele - Redmond, Muleka, Cenk.
F.Karagümrük: Batuhan, Efecan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.