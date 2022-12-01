2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye tepki! "Paraları onlar ödesin"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı sınırlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuralın değişme ihtimaline isyan eden Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na a tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlıların gündemi yabancı kısıtlaması. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşecek.