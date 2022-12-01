BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye tepki! "Paraları onlar ödesin"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye tepki! "Paraları onlar ödesin"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yabancı sınırlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuralın değişme ihtimaline isyan eden Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na a tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 14:42