BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIK MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta Saiss, Weghorst ve N'koudou Dünya Kupası'nda oldukları için maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022- 12:20