Bu sezon ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş'ta Onur Bulut gerçeği ortaya çıktı! Transferdeki sorun...
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna katmak istediği Onur Bulut ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in "Onu beğeniyorum, takımımızda görmeyi isterim" demesine rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gündemimizde yok" dediği milli yıldızdaki sorun ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in belli başlı bölgere transfer istediği ifade edilmişti.