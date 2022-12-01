Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!
Beşiktaş, Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2022- 15:14
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda gerçekleştirilen aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 16.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.