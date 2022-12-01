Beşiktaş'a Pastore'de rakip çıktı! Fransız ve Almanlar...

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Javier Pastore'nin transferinde pürüz çıktı. Arjantinli oyuncu için Montero takası düşünülürken Almaa-nya ve Fransa'da oyuncuya talipler çıktı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 06:40