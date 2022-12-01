Beşiktaş sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'a Pastore'de rakip çıktı! Fransız ve Almanlar...
Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Javier Pastore'nin transferinde pürüz çıktı. Arjantinli oyuncu için Montero takası düşünülürken Almaa-nya ve Fransa'da oyuncuya talipler çıktı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.
Takvim'in haberine göre Rachid Ghezzal'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti.
Siyah- Beyazlılar'a menajerler vasıtasıyla futbolcu önerileri gelmeye devam ediyor.