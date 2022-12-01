Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı. Kara Kartal yarın Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda gerçekleştirilen aktivasyon çalışmasıyla başlayan sabah idmanı, sahada yapılan ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanı ise ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.