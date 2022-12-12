Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kulübünden Weghorst açıklaması! "Geri çağırma maddesi..."
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin maçına damga vurmuştu. Attığı 2 golle maçı uzatmalara taşıyan Weghorst için kulübü Burnley'den açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi.
Kompany, "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." dedi.