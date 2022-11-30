Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Rachid Ghezzal'ın dönüşüne kadar oyun kurucu bir kanat oyuncusu arıyor.
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine sürpriz aday!
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar özellikle Ghezzal'ın yokluğunda oynayabilecek bir ismin peşine düştü. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Bu gelişme sonrası menajerler pek çok futbolcuyu Beşiktaş'a önerdi.
Bu isimlerden sonuncusu Ajax'la sözleşmesini feshettikten sonra yaz transfer döneminde kendisine takım bulamayan Zakaria Labyad oldu.