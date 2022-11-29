Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Nwakaeme'den büyük fedakarlık! Beşiktaş'a gelebilmek için...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'yi gündemine almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Nijeryalı yıldız, siyah-beyazlılara mesaj gönderdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.