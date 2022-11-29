Beşiktaş'ta Anderson Talisca ismi gündemden düşmüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri! Cristiano Ronaldo detayı...
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca için siyah-beyazlı ekip nabız yoklamayı düşünüyor. Beşiktaş, hücum hattını eski yıldızı ile süslemek istiyor. Ancak transferde flaş bir Cristiano Ronaldo detayı bulunuyor. İşte haberin detaylar... | Beşiktaş haberleri
Teknik direktör Şenol Güneş'in "Bedava gelirse hemen alırım" dediği Anderson Talisca için siyah beyazlılar hamle yapabilme konusunda Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya yaptığı uçuk teklife Portekizli yıldızın vereceği yanıtı bekliyor.
Eğer Ronaldo, kendisi için yapılan 3 senelik 225 milyon dolarlık teklifi kabul ederse, Arap ekibinin Anderson Talisca'ya ihtiyacı kalmayacak.