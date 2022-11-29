TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş mesajı vermişti! Onur Bulut adım adım Beşiktaş'a

Sağ bek bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kayserispor'da boy gösteren Onur Bulut ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şenol Güneş'in de 'kadroda görmek isterim' dediği milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün, Onur Bulut'la ilgili resmi teması kuracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 09:34