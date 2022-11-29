Beşiktaş ara transfer döneminde sağ beke takviye planlıyor.
TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş mesajı vermişti! Onur Bulut adım adım Beşiktaş'a
Sağ bek bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Kayserispor'da boy gösteren Onur Bulut ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şenol Güneş'in de 'kadroda görmek isterim' dediği milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlı kulübün, Onur Bulut'la ilgili resmi teması kuracağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, ocak ayında yapılacak takviyeler için şimdiden hazırlıklara başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hummalı bir operasyon yürütülüyor.