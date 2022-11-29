Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8'de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-40 önde tamamlayan Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Burak Can Yıldızlı 17 sayıyla oynadı.
Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.
Beşiktaş Emlakjet 72- 81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Derbide kazanan F.Bahçe Beko!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 72-81 kazandı ve 8'de 8 yaparak namağlup serisini sürdürdü.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2022- 22:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022- 22:10
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8'de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.