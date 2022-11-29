2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme'nin Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülmüştü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği iddia edilen Nijeryalı yıldız, İstanbul'a geldi. Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a geldiğini belirtirken, "Hikayenin tamamını sana anlatırsam" notunu düştü.
2018-2022 yılları arası Trabzonspor formasını terleten Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.