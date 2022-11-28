Devre arasında stoper, kanat, orta saha ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta her mevki için ayrıntılı liste hazırlama çalışmaları sürerken, bazı adaylar ağırlık kazanmaya başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Danimarkalı sol bek! Casper Höjer için harekete geçildi
Beşiktaş'ta sol bek çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, Sparta Prag’da forma giyen Casper Höjer için harekete geçti. Yönetim, Çekya ekibine satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifi yapacak. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bunlardan biri de Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu. Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün radarına giren 28 yaşındaki sol bekin adı hem teknik heyette hem de yönetimde ağırlık kazanmaya başladı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önerisi sonrası mercak altına alınan Höjer'e onay verildi. Bunun üzerine piyasa araştırması başladı.
15 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATIP, 8 ASİST ÜRETTİ
Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun kulübü Sparta Prag'a yapılacak teklif için rakam hazırlığında olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.