TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Danimarkalı sol bek! Casper Höjer için harekete geçildi

Beşiktaş'ta sol bek çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, Sparta Prag’da forma giyen Casper Höjer için harekete geçti. Yönetim, Çekya ekibine satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifi yapacak. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 06:40