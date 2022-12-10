Beşiktaş'ta geleceği merak edilen oyunculardan birisi olan Valentin Rosier ile ilgili olarak şok bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da flaş karar! "Teklif gelmesi halinde..."
Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Sergen Yalçın döneminde kazanılan çifte kupada büyük rol üstlenen Valentin Rosier takımdan gönderilebilir. Şenol Güneş'in yönetime verdiği raporda Rosier için "İyi bir teklif gelmesi halinde gönderin" dediği öğrenildi. İşte nedeni... | Beşiktaş haberleri
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adam Şenol Günes'in Beşiktaş yönetimine verdigi raporda "İyi bir teklif gelirse satılsın" ifadesinin geçtigi iddia edildi.
Şenol Günes'in Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmedigi ifade ediliyor.