Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'yi gündemine almıştı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Feghouli bombası! Fatih Karagümrük...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan Sofiane Feghouli'nin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaştığı öne sürülmüştü. Fransız basını, Beşiktaş'ın Karagümrük ile henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdiğini duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.11.2022- 10:12
Geçtiğimiz sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Cezayirli yıldızın, Fatih Karagümrük ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Feghouli'nin Karagümrük ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.