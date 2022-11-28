TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Feghouli bombası! Fatih Karagümrük...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz bir kulüple sözleşme imzalamayan Sofiane Feghouli'nin Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaştığı öne sürülmüştü. Fransız basını, Beşiktaş'ın Karagümrük ile henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli futbolcunun transferi için devreye girdiğini duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 10:12