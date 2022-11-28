Beşiktaş - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürüyor. Vodafone Park'ta İstanbulspor'u ağırlayacak Beşiktaş, kazanmak ve moral kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 12:00