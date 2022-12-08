Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hocası devreye girdi! "Beşiktaş'a gitsin"
Beşiktaş kancayı Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mohamed Kanno'ya taktı. Orta sahayı kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip oyuncuyu bonservissiz almak istiyor. Kanno'nun transferi için devreye Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard devreye girdi. Çıkan haberlere göre Renard'ın "Beşiktaş'a gitsin." dediği öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.
28 yaşındaki orta sahaya oyuncusunun transferi, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi kadar çok konuşuluyor.