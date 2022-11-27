Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rosier ve Dele Alli'ye mesaj!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Güneş, bir süredir beklentilerin altında performans gösteren Rosier ve Dele Alli'ye uyarıda bulundu. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2022- 06:40
"VAZGEÇİLMEZ DEĞİLSİN"
Valentin Rosier'e de "Hiç kimse vazgeçilmez değildir" mesajı veren Güneş, Fransız sağ bek için "Bu takımın direkt oyuncusu. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Zekası, oyun yeteneği üst seviyede. Kendisi kaçmazsa yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. İyi bir Rosier varken sağ beke ihtiyacımız olmaz. Ancak Onur Bulut, başarılı bir oyuncu, burada isterim" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, Rosier'in performansını yükseltmemesi halinde transfer yapılacağı şeklinde yorumlandı.