Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rosier ve Dele Alli'ye mesaj!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Rosier ve Dele Alli'ye mesaj!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam ediyor. Güneş, bir süredir beklentilerin altında performans gösteren Rosier ve Dele Alli'ye uyarıda bulundu. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 06:40