Herkes şaştı kaldı! Fatih Karagümrük'te Adem Ljajic'in son görüntüsü olay oldu

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takım bulamayan Adem Ljajic, sezon içinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı. Devre arasından sonra İstanbul temsilcisiyle sahaya çıkabilecek Sırp oyuncunun, antrenmanlardaki performansı herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Beşiktaşlıları illallah ettiren Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Süper Lig'in ikinci yarısında Fatih Karagümrük forması giyecek olan Adem Ljajic, idmanlarda sergilediği performansla başta Beşiktaşlı taraftarları olmak üzere herkesi şaşırttı.

ADEM LJAJIC BEŞİKTAŞLILARI BEZDİRMİŞTİ

Tam 6,5 milyon euro karşılığında 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın bonservisini aldığı Adem Ljajic, Siyah-Beyazlılardaki performansı, aldığı maaş ve ilerleyen süreçte ayrılığa yanaşmamasıyla camiayı illallah ettirmişti.

ADEM LJAJIC'TEN SÜRPRİZ İMZA

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'la olan sözleşmesini tamamlayan Adem Ljajic, sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Akşam'ın haberine göre; Süper Lig'in ikinci yarısında Karagümrük forması giyecek olan Adem Ljajic'in idmanlarda sergilediği performans ise şaşkınlık yarattı.

BEŞİKTAŞLILARIN AĞZI AÇIK KALDI

Son derece odak görünen ve ligin ikinci yarısını iple çeken Adem Ljajic'in antrenmanlardaki istekli tavırları başta Beşiktaşlılar olmak üzere herkesi şaşırttı.

Beşiktaş formasıyla toplam 85 maça çıkan Adem Ljajic 18 gol, 26 asistlik performans sergilemişti.