Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol bekte değişime gitmek istiyor. Tecrübeli hoca Masuaku'nun performansını yeterli bulmadı. Siyah-beyazlı ekip, oyuncu ile devre arasında yolları ayırıp yeni bir ismi getirmek istiyor. İşte Kartal'ın yeni sol beki... | Beşiktaş haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmek isteyen Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketlilik bekleniyor. Şenol Güneş, Masuaku'nun performasını yetersiz buldu. Güneş'in Kongolu sol bek ile yolların ayrılmasını istediği iddia ediliyor.

İLK HEDEF OLACAK

Yönetim Güneş'in kararı sonrası Masuaku ile fesih görüşmelerine başlayacak. Ayrıca bu mevkiye yeni isimler bakılıyor. Takvim'in hareketine göre Siyah-Beyazlılar'ın gündemine Sparta Prag forması giyen Casper Höjer geldi.

Tecrübeli çalıştırıcının Ceyhun Kazancı'nın scout listesinde. Kazancı'nın Danimarkalı sol beki çok beğendiği ve oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi. Siyah-Beyazlı yönetim Masuaku ile sözleşme feshinde orta yolu bulabilirse 28 yaşındaki Danimarkalı sol bek Kartal'ın transferde 1 numaralı hedefi olacak gibi görünüyor. Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. Casper Höjer bu mücadelelerde 2 gol, 8 asistlik performanıyla dikkat çekiyor. Yıldız sol bekin takımı ile sözleşmesi 2024'te sona erecek.