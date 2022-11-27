Beşiktaş ve Fenerbahçe Samet Akaydın için karşı karşıya geldi!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Samet Akaydın için karşı karşıya geldi!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha'nın ardından yine karşı karşıya geldiler. Şenol Güneş'in takviye istemesi, Jorge Jesus'un ise alternatif oyuncu talep etmesinin ardından rota Samet Akaydın'a çevrildi. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 06:40