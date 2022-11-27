Beşiktaş ve Fenerbahçe Samet Akaydın için karşı karşıya geldi!
Beşiktaş ve Fenerbahçe Tayyip Talha'nın ardından yine karşı karşıya geldiler. Şenol Güneş'in takviye istemesi, Jorge Jesus'un ise alternatif oyuncu talep etmesinin ardından rota Samet Akaydın'a çevrildi. İşte son gelişmeler...
Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarında Tayyip Talha Sanuç'tan sonra bir kez daha birbirine rakip oldu. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ta Valerien İsmael yerine teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş, stoper Welinton ile Montero'yu kadroda düşünmediği için bu mevkiiye takviye yapılmasını istiyor. Yabancı kontenjanını stoperde kullanmak istemeyen Beşiktaş rotasını Adana Demirspor'un A Milli Takım'da da forma giyen futbolcusu Samet Akaydin'e çevirdi. Beşiktaş yönetiminin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek transfer şartları hakkında bilgi alacağı belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, maliyetin artması durumunda takas teklifinde de bulunmayı düşünüyor. Tayyip Talha Sanuç'tan sonra yine başka bir Adana Demirsporlu Samet Akaydin için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve F.Bahçe tecrübeli oyuncu için tüm kozlarını oynayacak. Eğer başarılı oyuncunun siyah-beyazlı kulübe transfer gerçekleşirse Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydin, Adana Demirspor'dan sonra Beşiktaş'ta da beraber forma giyme şansı bulacaklar. 28 yaşındaki Samet, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı.