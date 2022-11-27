Hemen hemen her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla geçen ve kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da devam eden Kaan Ayhan'da flaş bir gelişme yaşandı. Çizme temsilcisi, milli yıldız konusunda kararını vererek teknik direktör Alessio Dionisi'ye bu kararını iletti. İşte detaylar...

Uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan için önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Kaan, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu, A Milli Takım formasını da sıkça terletiyor.

Yerli rotasyonundan dolayı Kaan'ın adı sıkça Türk takımlarıyla anılıyor. Bir süredir Kaan'ın adı en 'ciddi' şekilde, Beşiktaş ile geçiyor. Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan Şenol Güneş'in, Kaan transferine sıcak baktığı biliniyor.

Bununla beraber, Kaan Ayhan'ın transferine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

SASSUOLO DIONISI'Yİ ZORLUYOR

Kaan Ayhan'ı satarak maddi gelir elde etmek isteyen Sassuolo'da yönetim, izleyeceği yolu belirledi. Yeşil siyahlılar bu bağlamda, teknik direktör Dionisi'ye baskıda bulunuyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Oyuncusu Türk kulüplerine satmak isteyen Sassuolo, hocasından haber bekliyor. Öte yandan, Sassuolo'nun Kaan'ı elinden çıkarmak istediği tarih de belli oldu. İtalyan temsilcisi, ocak ayında Kaan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

"İSTENEN TEKLİF GELDİ" İDDİASI

News gazetesinde yer alan iddiaya göre Sassuolo cephesine, istenen teklif geldi. Bununla beraber Sassuolo'ya hangi kulübünün istenen rakamı verdiği henüz bilinmiyor. Kaan'ın, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.