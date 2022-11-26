Beşiktaş, Atletico Madrid'ten Felipe'yi yakın takibe aldı. İspanya'da forma şansı bulamayan Felipe'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Kartal'ın en büyük avantajı.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve yedek kulübesinde kalan Welinton veya Montero ile yolların ayrılması halinde Brezilyalı yıldız Felipe kadroya katılacak. Teknik heyetin de 'onay' verdiği 1.90'lık stoper için resmi temaslar şimdiden başladı.