Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 91-75 yendi. Bu sonuçla başkent temsilcisi, Süper Lig'deki 7. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. maçında 5. kez mağlup oldu.
MAÇ NOTLARI
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İsmail Binbir
Beşiktaş Emlakjet: McCormack 17, Mooney 7, Rich 2, Orelik 7, Okben Ulubay 15, Usher 19, Yiğit Onan 2, Yağız Aksu 1, Burak Can Yıldızlı 5
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 12, Jones 20, Semih Erden 4, Berk Demir, Taylor 21, Grant 9, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 10, Sestina 11, Bouteille 2
1. Periyot: 23-20
Devre: 46-43
3. Periyot: 58-69