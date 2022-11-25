Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim." dedi.

Alacağımız sonuçlar ile taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Yeniden coşkulu ve etkili bir dönem olacak bizim için.

Ligde çok geride kaldığımız için aradan sonra hızlı başlamak durumundayız. Hiçbir oyuncumla ilgili kesin bir kanaatim yok. Tabii ki bir değerlendirmemiz var ama kesin bir karar yok.

Çok açık ve samimi bir şekilde konuşuyorum. Tekrar tekrar doğruları işleyeceğiz. Oynacağımız oyundan keyif alacağız. Geçmiştekinden daha iyi olacağız. Sizlerin de bize destek olmasını bekliyoruz.

Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır.



Sorumluluk alacağız, kazanmak-kaybetmekten çok işini iyi yapmayı öne çıkaracağız. Bunu yapınca zaten iyi sonuçlar da gelecek. Takımda kuvvet sıkıntısı var, bu konuda bir altyapı oluşturacağız. Testlerimizi yapıyoruz.

Kış aylarında Dünya Kupası herkes için bir ilk. Devre arası gibi bir dönem yaşıyoruz. 2-3 oyuncumuza uzak yerlere gittiği için daha uzun izin verdik. Yarın gelecekler.



GÜNEŞ'TEN DELE ALLI SÖZLERİ:



Dele'ye 'Sen bana 1 adım at, ben sana 3 adım atacağım' dedim.



Ne istiyorsun dendiğinde dünkü Brezilya'yı örnek verebilirim. Teknik, koşan, topla oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Onlar gibi olmasak da onlar gibi davranmak bize adım attırır diye düşünüyorum.



GÜNEŞ'TEN ONUT BULUT AÇIKLAMASI



Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim.



Oyuncuya, 'Evladım, koşsana' diyorum. Oyuncu bana, 'Ben senin evladın değilim' dedi. Benim niyetim, evladım olduğunu kanıtlamak değildi ama bu tarz olayları normal karşılıyorum.



GÜNEŞ'TEN RONALDO CEVABI!



Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız. (Gülerek)

