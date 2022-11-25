Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin gündeminde yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in de olduğu öne sürülüyordu. Faslı oyuncu Dünya Kupası'nda transfer söylentilerine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de forma giyen ve transferde Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı ile birlikte Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili açıklamalar yaptı. Romain Saiss'in aynı zamanda milli takımdan yakın arkadaşı olan futbolcu, geleceği konusunda şu anda bir belirsizlik olduğunu ifade etti. Chelsea'ye transfer olmadan önce Hollanda'da Ajax forması ile başarılı bir performans sergileyen ve Maviler'de sakatlıklar yaşayarak eski formundan uzaklaşan Ziyech, Premier Lig ekibi Tottenham ve İtalyan devi Milan ile de anılıyor.

Katar'da Hollanda basınından NOS'a açıklama yapan Ziyech geleceği için, "Kariyerime nerede devam edeceğimi söylemem zor. Futbol bu, bu yüzden de söylemesi çok zor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan analizlerde, "Ziyech, İngiltere'de umut veren bir oyuncu olsa da zirveye çıkamadı. Chelsea'de hücum hattında oluşan üretim eksikliğine yeterince yardımcı olamıyor. Bu nedenle başka bir kulübe geçiş yapmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor" sözlerine yer verildi.

Rachid Ghezzal'ın yaşadığı sakatlığın birkaç ayı bulması sebebiyle Beşiktaş bu bölgeye ciddi katkı sağlayacak bir arayış içinde. Kiralık olarak Beşiktaş'a düşünülen Ziyech, 10 numara mevkisinin yanı sıra sağ açık ve merkez orta sahada da oynayabiliyor. Sol ayağını etkin şekilde kullanan futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Chelsea futbolcunun satışına daha sıcak bakıyor.