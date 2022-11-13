FIFA 2022 Katar Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde İspanyol basınında siyah-beyazlı takim için önemli bir gelişme yaşandı. Çıkan haberlere göre La Liga'nın dev kulüplerinden Sevilla, Montero'yu kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın derlediği haberde, stoper arayışında olan La Liga ekibinin Beşiktaşlı o ismi gündemine aldığı belirtildi. Habere göre, bu sezon savunmada problem yaşayan Sevilla, Montero'yu gündemine aldı. Montero'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Montero bu sezon siyah-beyazlı forma altında yalnızca 4 maçta forma giyebildi.